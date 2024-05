RS recebe 100 agentes da Força Nacional de Segurança. Outros 300 policiais devem chegar nos próximos dias

Está prevista para esta quarta-feira (7) no Rio Grande do Sul a chegada de 100 agentes da Força Nacional de Segurança. O grupo faz parte de um total de 400 policiais da corporação convocados para reforçar a prevenção e combate a crimes em meio ao cenário caótico em cidades gaúchas atingidas pelas enchentes e seus desdobramentos.



A informação foi divulgada pelo governador Eduardo Leite em seu perfil na rede X (antigo Twitter). Segundo ele, o auxílio é de grande importante para a Brigada Militar e Polícia Civil conter saques de residências e estabelecimentos comerciais, além de assaltos a voluntários e outros relatos.



Ele prometeu continuar adotando medidas para garantir a segurança da população, conter saques em alojamentos e roubos de embarcações. Ele recentemente obteve junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a garantia do envio de 400 policiais da Força Nacional, sendo que um primeiro grupo desembarca no Estado já nesta quarta-feira (8), com uma centena de integrantes.



Governadores de outros Estados também estão sendo acionados, como os de Santa Catarina e Paraná. Outra medida será a contratação temporária, por meio de edital, de brigadianos que estão na reserva. Leite mencionou, ainda, o chamamento de mil policiais para atuaram na segurança de abrigos e outros locais.



O superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul, Aldronei Rodrigues, detalhou que maioria dos saques foi registrada, por enquanto, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Já o patrulhamento ostensivo contará com grupos táticos de fora do Estado, junto com as forças locais.



Leite anunciou também alocação de R$ 70 milhões, inicialmente, para serem divididos (cerca de R$ 200 mil) entre cada município atingido emergencialmente. Ele disse que todos os municípios que estão decretando situação de emergência vão receber os valores. Será avaliada a variação do impacto do desastre entre os municípios. “A gente vai fazer novos repasses em breve”.



Outra iniciativa vai ser a disponibilização de um recurso de aproximadamente R$ 50 milhões para o programa “Volta por Cima”, para atender aproximadamente 20 mil famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que foram impactadas pelas cheias desde o ano passado. “O dinheiro vai no cartão cidadão, mas vamos ter que refazer cartão de muitas famílias que perderam tudo, inclusive os cartões”.





Presídios



Após a autorização assinada pelo governador Jorginho Mello, 30 policiais penais de Santa Catarina devem chegar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (8) para prestar assistência emergencial em presídios de cidades afetadas pelas enchentes. Eles reforçarão o trabalho em instituições carcerárias nas cidades de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) e Montenegro (Vale do Caí), severamente afetadas pelas enchentes dos últimos dias.



Desde o início das inundações, autoridades do Estado vizinho têm acompanhado a situação. O contato é permanente entre o titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Vianna, e seu colega catarinense Carlos Alves.



“Conversei com o governador Jorginho Mello e imediatamente fomos autorizados a enviar um grupo de apoio ao Rio Grande do Sul”, confirmou Carlos Alves. “Partirá um contingente altamente qualificado, com ampla experiência em procedimentos prisionais e treinamento operacional, que certamente será de grande valia para reforçar a segurança pública de nossos irmãos e vizinhos.”









