RS registrará chuvas em todas regiões neste sábado

O Rio Grande do Sul registrará chuvas em todas as regiões no começo deste final de semana. O sol até aparece no sábado, mas são esperados momentos de maior nebulosidade que devem predominar no Estado.

Cachoeira do Sul – 🌦Chuva isolada ❄️17ºC ☀️32ºC ☔️3.1mm 💨9 Km/h⬇️

O cenário acontecerá no Noroeste, Médio e Alto Uruguai, Planalto Médio, Serra, Aparados, Vale, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. No Centro, Oeste e no Sul gaúcho o tempo firme se sustenta.

Conforme a MetSul, a temperatura segue abaixo do que é normal para esta época do ano com maior aquecimento no Noroeste e na Fronteira Oeste.

Confira as mínimas e máximas no RS: