RS terá chuva em todas as regiões a partir desta segunda-feira

A nebulosidade começou a aumentar no Rio Grande do Sul e vai dominar o estado nesta segunda-feira, embora aberturas de sol possam ocorrer em parte do dia em algumas cidades. Uma área de baixa pressão instabiliza o tempo e chove em todas as regiões no decorrer do dia.

Cachoeira do Sul – 🌦Chuva ❄21ºC ☀28ºC ☔6.3mm 💨5 Km/h⬇

Alerta-se para a alta probabilidade de chuva forte a intensa com risco de alagamentos em algumas localidades. Há condições ainda para temporais localizados. Com a instabilidade, a temperatura não se eleva muito e o calor do fim de semana não se repete. A maior umidade com a atmosfera aquecida, porém, traz abafamento.

As mínimas rondam os 19ºC em Caxias do Sul e os 16ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28ºC em Uruguaiana e 29ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 23ºC e 27ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 22ºC e 25ºC.

A MetSul alerta para uma sequência de dias com elevado risco de chuva localmente forte a intensa e temporais localizados no Sul do Brasil. A instabilidade vai afetar RS, Santa Catarina e Paraná. A chuva pode ser volumosa em diferentes pontos e alguns temporais podem ser fortes. Não se trata de episódio de um dia de instabilidade, mas um período mais prolongado com a atmosfera muito instável que proporcionará condições propícias para temporais localizados e ocorrências isoladas de chuva intensa com elevados acumulados em curto período.

Assim, não significa que uma determinada cidade terá temporais todos os dias, mas que a Região Sul como um todo terá dias seguidos com condições favoráveis à ocorrência de episódios localizados de chuva forte ou temporais. O que acontecerá? Não se trata de frente fria, fenômeno que normalmente traz episódios de forte instabilidade em um maior número de localidades no Sul do Brasil nesta época do ano. O que vai determinar a instabilidade serão áreas de menor pressão atmosférica. Já que as áreas de menor pressão vão atuar numa atmosfera aquecida, cresce o risco de instabilidade forte.

Quanto mais quente a atmosfera, maior a probabilidade de episódios de tempo severo. Assim, a chuva vai trazer alívio do calor que se registra há dias, entretanto, com a maior umidade e sem ingresso de ar frio, a sensação vai ser de abafamento. No caso de Porto Alegre e região metropolitana, os dias de maior risco de instabilidade forte são até terça, embora ainda se espere chuva na quarta e talvez na quinta.

A chuva no estado vai variar muito. Haverá locais no Rio Grande do Sul que vão terminar esta semana com não mais de 20 mm, porém haverá pontos do estado com marcas tão altas quanto 100 mm a 150 mm ou mais. Neste locais em que a chuva vier a ser mais intensa há risco de alagamentos e inundações repentinas, mas não se antecipa cheias em grande bacias. Rios menores e arroios podem sair do leito em cidades que tiverem acumulados localmente excessivos em curto período.