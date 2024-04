RS terá muita nebulosidade e temperaturas amenas nesta quinta-feira

Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com o predomínio de céu nublado a encoberto. Áreas de instabilidade sobre o estado trazem chuva e garoa durante o dia para a grande maioria das cidades gaúchas, especialmente do Centro e da Metade Norte.



Cachoeira do Sul – 🌥nublado ❄17ºC ☀23ºC ☔4.1mm 🌫16 Km/h↖





Mais a Oeste, na Campanha e no Sul, embora o dia com nuvens, a instabilidade será mais isolada e em diversos pontos sequer chove. A presença de ar mais ameno, a abundante nebulosidade e chuva em vários locais impedem uma maior subida das marcas nos termômetros e o dia terá temperatura amena em quase todo o estado.

As mínimas rondam os 16ºC em Vacaria e os 15ºC em São José dos Ausentes e Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar 23ºC em Santa Rosa e 24ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19ºC e 22ºC.

A MetSul Meteorologia adverte para padrão atmosférico de muita instabilidade no Sul do Brasil na segunda metade desta semana e no começo da próxima; com vários dias de chuva em grande número de localidades. A instabilidade vai afetar os três estados da região e tende a ser mais forte no Rio Grande do Sul.

A sequência de vários dias com chuva, alguns com acumulados altos, deve fazer com que diversas cidades superem a média histórica de chuva de abril ainda na metade do mês. Muitos municípios já somam neste mês 50 mm a 100 mm com acumulados pontuais superiores a 100 mm. Uma série de fenômenos de maior escala, como frentes frias e centros de baixa pressão, vai atuar no período, favorecendo os muitos dias consecutivos com chuva.

O Sul do Brasil, ademais, vai estar entre o ar mais quente que cobre o Brasil e o ar mais frio que atua na Argentina e no Uruguai. Não vai chover forte e com altos volumes em todas as cidades, mas em várias se espera que até o começo da semana que vem ocorram períodos de chuva moderada a forte, e isoladamente até torrencial, o que pode produzir altos acumulados em curto intervalo com risco de alagamentos.

A projeção da MetSul Meteorologia é que a instabilidade persistirá na segunda e na terça-feira, o que vai elevar ainda mais os volumes de chuva com a soma dos dias anteriores. Por isso, os acumulados projetados pelos modelos numéricos para sete dias são altos. Alguns pontos podem ter registros até de 150 mm a 200 mm. Há dados indicando mais de 200 mm em setores muito isolados. Embora haja risco de temporais muito isolados e pontuais, o maior risco nos próximos dias será mesmo chuva, que pode cair forte a intensamente em alguns pontos. Por isso, podem ocorrer alagamentos em diferentes cidades e os níveis de alguns rios podem ter maior elevação, ocasionalmente atingindo cotas de alerta ou de inundação.