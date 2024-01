RS terá pancadas de chuva neste domingo

Domingo no Rio Grande do Sul terá sol e nuvens com momentos de maior nebulosidade na maioria das regiões. Já pode chover de manhã em alguns pontos, mas a instabilidade se dará da tarde para a noite.

Cachoeira do Sul – 🌦Chuva isolada ❄17ºC ☀32ºC ☔2.8mm 💨12 Km/h⬇

Chove na Capital e na maioria das áreas do estado, embora de forma irregular. Pode chover forte de forma localizada. Pontos mais a Oeste têm baixa chance de chuva.

A instabilidade inibe maior aquecimento e o dia será bastante agradável para os padrões do final de janeiro. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC e a máxima pode atingir até 27ºC.