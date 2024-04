RS terá quarta-feira com predomínio de sol e marcas mais baixas à noite

Frente fria se afasta e atua nesta quarta-feira no Paraná e no Centro do Brasil enquanto uma massa de ar seco, frio e alta pressão toma conta do Rio Grande do Sul e garante um dia de sol. Muitas áreas do estado, sobretudo do Oeste, do Centro e do Sul gaúcho, terão uma quarta-feira com amplos períodos de céu claro ou escassa nebulosidade.



Cachoeira do Sul – Sol com algumas nuvens 13ºC 23ºC 0,1mm 5 Km/h





Nuvens esparsas ainda aparecem acompanhando o sol no Norte e no Nordeste gaúcho. No fim do dia, quase todo o estado terá céu claro. O ar mais frio traz um dia bastante agradável que começa frio no Oeste e parte do Sul. Em algumas cidades, as mínimas ocorrem à noite.

As mínimas rondam os 11ºC em Santana do Livramento, os 10ºC em Vacaria e os 9ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 24ºC em Pelotas e 25ºC em Torres e Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Chuva forte a intensa atingiu diversas regiões do RS, na passagem de frente fria pelo estado. A chuva causou alagamentos, arroios transbordaram em alguns municípios e houve queda de árvores, como em Porto Alegre. Segundo dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia, os maiores volumes em 24 horas até o começo da tarde de terça foram de 130 mm em Santiago, 100 mm em São Luiz Gonzaga e 89 mm em Caçapava do Sul.

Em Porto Alegre e região, a chuva mais forte ocorreu à tarde. Os acumulados até o início da noite atingiam de 20 mm a 30 mm na Capital e cidades vizinhas; enquanto no Vale do Sinos alguns pontos superavam 50 mm.

A preocupação é agora com os rios. Com o que choveu e havia chovido nos dias anteriores alguns rios podem ter cheias principalmente do Centro para o Noroeste e o Oeste do estado. O Rio Quaraí já tira gente de casa na Fronteira. A boa notícia é que o tempo melhora em todo o estado e vai ficar firme por muitos dias, um alívio para os agricultores que não conseguem colher a safra de verão pelo abril muito chuvoso até agora.