RS terá segunda-feira abafada, com sol, nuvens e chuva

A massa de ar quente e úmida deve persistir no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, segundo a MetSul Meteorologia. O sol aparece com nuvens no decorrer do dia na maioria das localidades, apesar de períodos de maior nebulosidade. Além disso, chuva irregular e mal distribuída vai atingir pontos do Centro e das metades Oeste e Norte, especialmente da tarde para a noite.

Em alguns pontos do Oeste, já pode chover de manhã. No Sul e no Leste gaúcho, novamente chove pouco ou nada na maioria das localidades. Porto Alegre terá sol, nuvens e momentos nublados, com chance de instabilidade à noite. A mínima é de 22ºC, e a máxima deve chegar aos 31ºC na Capital. O dia será quente e abafado no território gaúcho.

A MetSul alerta para uma frente fria que vai encontrar uma massa de ar muito quente, úmida e instável no RS. A frente vai atingir o Sul gaúcho já no final da quarta e cruzará pelo Estado entre a madrugada e manhã de quinta. Modelos projetam volumes elevados de chuva em curto período em praticamente todo o território gaúcho, além de risco acentuado de temporais com rajadas de vento forte.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades:

Cachoeira do Sul 21°C / 32°C

São Miguel das Missões 21°C / 30°C

Torres 23°C / 30°C

Caxias do Sul 19°C / 29°C

Chuí 21°C / 28°C

Fonte: MetSul Metereologia