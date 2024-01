RS terá sequência de dias de sol e temperaturas abaixo da média

A semana que começa terá o melhor cenário possível para que as empresas concessionárias de energia e as prefeituras trabalhem para restabelecer serviços e mitigar os efeitos dos temporais da última semana.

Cachoeira do Sul – Claro 15ºC 29ºC 0.0mm 8 Km/h

Em uma condição pouco típica para janeiro, Porto Alegre terá uma sequência de dias sob a influência de uma massa de ar frio no oceano associada a um centro de alta pressão atmosférica sobre o Atlântico. Isso fará com que os dias sejam de temperatura amena à noite com tardes agradáveis, sem o calorão típico do auge do verão em janeiro.

O mais importante, entretanto, é que a influência do ar mais seco e frio vai proporcionar uma sequência de dias de muito sol com céu claro ou escassa nebulosidade. O tempo firme, portanto, vai predominar em Porto Alegre e na maior parte do Rio Grande do Sul durante esta semana.

O vento vai soprar moderado com ocasionais rajadas do quadrante Leste pelo contraste do ar mais quente sobre o continente e mais frio na costa, mas é crucial destacar que não se trata de vento que possa causar estragos, mas o que costuma soprar normalmente nos meses de outubro e novembro, especialmente da tarde para a noite, a ponto de ter sido apelidado de “Vento de Finados”.