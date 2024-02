RS terá sol, nuvens e calor à tarde neste domingo

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul neste domingo. Contudo, no Norte e no Leste gaúcho podem ocorrer momentos de maior nebulosidade com chance de chuva ou garoa no decorrer do dia. As precipitações nestas áreas serão irregulares e mal distribuídas.

A temperatura se eleva mais do que nos últimos dias e faz calor à tarde em várias cidades. Porém, não se projeta calor mais intenso. No Leste do estado, o vento sopra por vezes moderado.

Em Cachoeira do Sul, a temperatura deve ficar entre 20°C e 34°C.