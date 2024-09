RSC 287 AUMENTO NOS PEDÁGIOS NAS PRAÇAS PODERÁ CHEGAR A R$ 4,50 DE TABAÍ ATÉ SANTA MARIA

Com reajustes extras, novo valor do pedágio da RSC-287 será conhecido em breve

A empresa Rota de Santa Maria solicitou cinco pedidos de reajustes extras.



O reajuste nos pedágios da RSC-287, no trecho concedido da rodovia entre Santa Maria e Tabaí, será conhecido nos próximos dias. Estipulado em contrato, o novo valor da tarifa deveria ter entrado em vigor no final do mês de agosto, mas, segundo a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), o adiamento ocorreu por causa da complexidade das análises. A empresa Rota de Santa Maria solicitou cinco pedidos de reajustes extras.



Destes, ao menos dois já foram apreciados, favoravelmente ao pleito dela. Somente analisando a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), a tarifa já passará de R$ 4,30 para R$ 4,50. Porém, segundo a Agergs, a empresa já recebeu autorização para receber R$ 21,7 milhões de forma extraordinária. Para evitar que o motorista pague um valor muito elevado, o Palácio Piratini poderia optar por fazer um pagamento direto dos cofres públicos para a empresa ou avaliar a ampliação do prazo contratual.



O contrato estipula que, em casos fortuitos ou de força maior, o poder concedente, no caso o governo, é responsável pelos riscos da concessão. O novo valor deverá ser apreciado na segunda quinzena de setembro. De acordo com a Agergs, o objetivo é que a tarifa que será paga pelo usuário da rodovia “seja a menor possível dentro desse cenário”. A rodovia 287 foi muito impactada pela enchente de maio. Ao todo, 14 trechos da estrada sofreram rupturas no asfalto. Foram investidos R$ 35 milhões somente nas obras de reconexão emergencial da RSC-287.











