Sábado tem predomínio de sol, com chuva isolada em vários pontos do RS

O Rio Grande do Sul enfrentará uma nebulosidade variável ao longo deste sábado com sol, nuvens e chuva. Em muitas cidades do RS, períodos de sol devem se intercalar com momentos nublados ou encobertos.

Conforme a MetSul, existe chance de chuva isolada na maioria das regiões, mas com baixos volumes em geral. A maior probabilidade de precipitação será em pontos do Noroeste, do Norte e Nordeste do Estado.

A temperatura será agradável, ainda que mais elevada em relação aos últimos dias. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 21ºC e a máxima, de 28ºC.

Mínimas e máximas pelo RS: