Safra de verão tem estimativa de aumento de 16,91% na produção de grãos no Rio Grande do Sul

A estimativa inicial da Safra de Verão 2024/2025 aponta uma produção de 35,07 milhões de toneladas de grãos de verão (arroz, feijão 1ª safra, milho e soja), o que representa um incremento de 16,91% em relação à safra anterior, que registrou 29,99 milhões de toneladas. A área cultivada de 8,53 milhões de hectares (ha) também teve um acréscimo de 1,09% em relação ao ano anterior (8,44 milhões de ha).



A apresentação das estimativas iniciais aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no Espaço da Emater/RS-Ascar na 47ª Expointer, e reuniu extensionistas, representantes de entidades parceiras, a diretoria da instituição e autoridades. A soja, com uma produção estimada em 21,65 milhões de toneladas, registra um aumento de 18,59% em relação à safra passada que foi de 18,25 milhões de toneladas. E a área plantada de 6,81 milhões de hectares teve um acréscimo de 1,54% comparada ao ano anterior, de 6,7 milhões de hectares.



O Estado deve produzir 5,32 milhões de toneladas de milho, o que representa um aumento de 18,35% em relação ao ano passado, quando a produção foi de 4,5 milhões de toneladas. Mas a área de produção de 748 mil hectares teve uma redução de 7,47% em relação aos 808,91 mil hectares plantados em 2023/2024. O maior aumento de produção está estimado na cultura do feijão primeira safra, equivalente a 26,86%, o que corresponde a 51,6 mil toneladas estimadas para esta safra. Na safra anterior foram 40,68 mil toneladas. A área plantada de 28,89 mil hectares é 4,55% maior que os 27,63 mil hectares da colheita do ano passado.



A cultura do arroz, com expectativa de produção de 8,04 milhões de toneladas, deve ter um aumento de 11,69% em relação às 7,19 milhões de toneladas colhidas no ano anterior. A área, segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), de 948,35 mil hectares, deve ser 5,35% maior que os 900,2 mil hectares cultivados na safra anterior.





Essas produtividades iniciais são baseadas na tendência referente às produtividades médias municipais registradas ao longo dos últimos anos. A apresentação dos resultados e das previsões meteorológicas feitas pelo Simagro para o período podem ser conferidas aqui: Estimativa Safra de Verão 2024/2025



De acordo com o o meteorologista Flávio Varone, coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) da Seapi, “existe para o Estado uma projeção climática favorável para os próximos meses. Nós teremos um evento similar ao La Niña, de fraca intensidade e curta duração, praticamente de normalidade”.



Varone explica que na primavera as chuvas devem ser inferiores ao normal, com projeção de temperaturas mais baixas e possibilidade de geadas tardias. E para o verão, a chuva deve ser inferior à normalidade com projeção de temperaturas próximas da média.









