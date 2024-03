Na sexta-feira 15, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou os dados do mercado de trabalho.

Cachoeira do Sul registrou a perda de 80 empregos no primeiro mês de 2024, resultando no pior janeiro em desempenho dos últimos quatro anos. Cachoeira teve 379 contratações e 459 demissões.

Foto: Divulgação – Fonte: CAGED