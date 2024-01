SANTA CRUZ – As inscrições para o processo seletivo de profissionais da Educação começam nesta quarta-feira.

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está promovendo um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais das áreas de Educação e Cultura. As inscrições estão abertas a partir das 8 horas desta quarta-feira, 24, e vão até as 23h59 desta sexta-feira, dia 26, e devem ser feitas de forma online no site oficial do município (www.santacruz.rs.gov.br).



As vagas são para contratação emergencial e formação de cadastro reserva e são destinadas às funções de professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental (sede e/ou interior), professor dos anos finais do Ensino Fundamental na área da Informática (sede e/ou interior) e instrutor de oficina de cultura – coral e dança.

Os salários para professores variam de acordo com a carga horária, sendo de R$ 1.569,30 para 20 horas, além do auxílio-alimentação de R$ 770,00 e vale-feira de R$ 100,00. Já para os cargos de instrutor de cultura, o salário é de R$ 3.813,32 para 40 horas, também com auxílio-alimentação e vale-feira inclusos.

Os editais completos estão disponíveis no site da prefeitura a partir desta quarta-feira, primeiro dia de inscrições. Para acessá-los, basta ir na aba concursos, clicar sobre processo seletivo online e abrir os editais (004/2024; 005/2024; 006/2024 e 007/2024). A organização reforça a importância de ler o documento na íntegra antes de preencher o formulário eletrônico e efetuar a inscrição.