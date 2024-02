Santa Cruz empata com Ypiranga e está rebaixado no Gauchão 2024

O Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Ypiranga na noite desta segunda-feira no estádio dos Plátanos e é a primeira equipe rebaixada no Gauchão 2024. O Galo é lanterna com quatro pontos e nenhuma vitória após dez jogos no Estadual.

De pênalti, José Vitor abriu o placar para o Canarinho na primeira etapa. No segundo tempo, os donos da casa conseguiram empatar o confronto com Pablo Bueno aos 35 minutos e foram para uma pressão final. No entanto, não teve jeito, o gol não saiu e o Santa Cruz acabou sendo rebaixado.

O empate também garantiu o Caxias já classificado para a próxima fase. No outro duelo da rodada, o São José atropelou o Novo Hamburgo por 3 a 0 com gols de Fábio Rampi e dois de Carlos Renê, se garantindo na próxima fase.

Agora, São Luiz, Novo Hamburgo, Ypiranga e Avenida lutam pela última vaga nas quartas de final e também pela permanência na elite do estadual.

Na última rodada, o Avenida enfrenta o São José em casa, o São Luiz recebe o Santa Cruz, já rebaixado. O Ypiranga encara o Brasil de Pelotas no Colosso da Lagoa e o Novo Hamburgo terá pela frente o Caxias no Vale. Todos os confrontos acontecem sábado às 16h30min e irão definir o chaveamento das quartas de final.