Secretaria da Agricultura abre inscrições para mestrado gratuito em saúde animal

As inscrições para o processo seletivo da próxima turma de mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) estão abertas até 9 de fevereiro. São 13 vagas, divididas em 13 áreas de atuação, com início das aulas em abril. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui, e o processo seletivo será feito por entrevista técnica, com resultado a ser divulgado até 20 de março.

O curso é gratuito e será ministrado no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (IPVDF), em Eldorado do Sul, vinculado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Seapi. Os detalhes do processo seletivo estão no edital de seleção PPGSA 2024.

O mestrado é direcionado a graduados das áreas de ciências agrárias, biológicas, biomédicas ou ambientais. O objetivo é capacitar, atualizar e aprimorar profissionais em aspectos científicos e tecnológicos da área de saúde de animais de produção, focando nas demandas das principais cadeias produtivas da pecuária gaúcha. Os mestrandos poderão contar com a estrutura do IPVDF, há mais de 70 anos referência em pesquisa e diagnóstico, além de ser laboratório oficial do governo do Estado para os programas de defesa sanitária animal.

