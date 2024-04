Secretaria da Cultura prepara atividades para o mês Guarani

A Secretaria de Cultura promove entre os dias 15 e 30 de abril o evento “Terra Original”, em comemoração ao mês Guarani. Durante estes dias, haverá eventos descentralizados que contarão com sessões de cinema para escolas municipais, para o Colégio Sinodal Barão do Rio Branco e para as 3 aldeias indígenas da região. Os filmes escolhidos pela secretaria, com a curadoria da secretária de Cultura Mirela Kruel, contam com dois documentários realizados por indígenas e cineastas gaúchos. Um dos títulos é o documentário “Um tempo para mim” da diretora Paola Mallmann. O filme recebeu diversos prêmios em festivais de cinema importantes no Brasil e no exterior. O outro título, “Nhemongueta”, dos diretores Paola Mallmann e Eugênio Barboza, também recebeu prêmios em festivais de filmes etnográficos e no festival de cinema de Gramado.



“A ideia da Secretaria de Cultura é levar o cinema às aldeias indígenas e às escolas para fazer um cruzamento de olhares e perspectivas sobre as questões indígenas, multiplicando experiências e respeito à cultura Guarani”, explica a secretária Mirela.



Também sob a curadoria da Secretaria de Cultura, entre os dias 15 e 30 de abril, acontece a exposição de arte indígena com peças grandes de artesanato Guarani que pela primeira vez, estará no espaço do Museu Edyr Lima, mostrando a grande arte indígena em um lugar de acesso e de passagem de vários públicos interessados em arte, artesanato e povos originários. Todos os eventos são gratuitos.



Programação



Dia 15 de abril a 30 de abril: Exposição de Arte Indígena “Terra Original” no Museu Edyr Lima.

Abertura da exposição será dia 15 de abril, às 10h, com presença dos caciques das Aldeias Jataity, Araxaty e Guabiju.

Dia 19 de abril

10h20min: Sessão de cinema no Colégio Sinodal Barão do Rio Branco para os alunos do oitavo e nono ano.

Dia 22 de abril

10h: Sessão de cinema no Cine Via 7 para as Escolas Municipais – sessão gratuita – Escolas: Dora Abreu e Dinah Neri

Dia 22 de abril

17h30min: Sessão de Cinema na Aldeia Indígena Guabiju.

Dia 29 de abril

17h30min: Sessão de Cinema na Aldeia Araxaty







Crédito: Divulgação

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura Cachoeira do Sul