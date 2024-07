A Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu 25 kits compostos cada um deles por 1 geladeira e 1 fogão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, provenientes de doações da RGE e CPFL.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta quinta-feira (04), mas a retirada dos kits em Porto Alegre está agendada para o dia 8 de agosto.



A forma de distribuição dos kits ainda não foi definida. A Secretaria de Inclusão Social será responsável por definir o público beneficiado.