Secretaria de Obras apresenta balanço de suas ações nos últimos 10 dias

Cachoeira do Sul foi atingida por três fortes chuvas em um período de menos de 30 dias. O rastro disso é visto por toda a comunidade cachoeirense que diariamente procura ou liga para a Secretaria de Obras para solicitar patrolamento, limpeza de sanga, de canalização ou boca de lobo.

Apesar de muitos serviços ainda estarem aguardando providência devido a grande demanda, muita coisa já foi feita. Muitos serviços inclusive foram feitos, mas as chuvas seguintes trouxeram novos danos. Desde o dia 22 de dezembro as equipes da Secretaria de Obras não tiveram mais nenhum dia de folga, trabalhando permanente para restabelecer as estruturas.

Um balanço feito com base nos dados apresentados, levando em conta somente nos últimos 10 dias, mostra que foi feito o patrolamento em várias vias (com auxílio da Secretaria de Interior), conserto de calçamento, limpeza de caixas, bueiros e canalização.

Veja as ações da Secretaria de Obras nos últimos 10 dias

– Conclusão da obra da Rua Marechal Floriano

– Patrolamento de ruas no Bairro Xangrilá.

– Construção de novas caixas coletora de água pluvial na Vila Nova

– Conserto da canalização no Bairro Bom Retiro em parceria com a Corsan

– Finalização da Rua Conde de Porto Alegre

– Produção de tampas para boca de lobo

– Patrolamento e conserto da canalização da Rua Araújo Porto Alegre (em parceria com a Secretaria de Interior)

– Patrolamento da rua que liga o Bairro Ponche Verde ao Poço Comprido (em parceria com a Secretaria de Interior)

– Patrolamento no Bairro Cristo Rei (em parceria com a Secretaria de Interior)

– Canalização da Rua Nilo Fernandes Barbosa (em parceria com a Secretaria de Interior)

– Obra para aumento da vazão de água na Rua Anibal Loureiro

– Canalização da Avenida Paul Harris – Perimetral

– Canalização da Rua Ismael Pereira

– Canalização da Rua Nilo Fernandes Barbosa

– Limpeza de caixas nas ruas São Rafael, José Oliveira Lisboa, Henrique Ghignatti e Arthur Decker.

– Canalização da Rua Odon Cavalcanti – Bairro Marina.

– Limpeza de sanga no Bairro Fátima.

– Limpeza realizada pelo caminhão hidrojato.

– Limpeza de 6 caixas na Travessa Toropi – Bairro Fátima.

– Limpeza de 3 caixas na Rua Milan Kras.

– Limpeza de 4 caixas na Rua São Rafael.

– Limpeza de 4 caixas na Rua Arthur Decker esquina com José Oliveira Lisboa, no Bairro Fátima.

– Limpeza no entorno da Praça das Nações.

– Limpeza das galerias e colocação de rejeito de asfalto na Rua São Rafael.

– Obra de contenção de aterro na Rua Ismael Pereira.

– Obra de melhoria no calçamento na Rua Orlando da Cunha Carlos.

– Limpeza de bueiros no Bairro Bom Retiro

– Limpeza dos bueiros nas proximidades da Escola Rio Jacuí.

– Conserto do calçamento na subida do Banrisul

– Início da recuperação do calçamento da Rua General Câmara

– Limpeza das galerias na Rua General Câmara (próximo ao Colégio Marista Roque) – serviço realizado com o caminhão hidrojato cedido pela Corsan

– Limpeza com o caminhão hidrojato – Bairro Bom Retiro

– Limpeza com o caminhão hidrojato – Rua Ernesto Muller

– Limpeza com o caminhão hidrojato – Rua General Câmara

– Limpeza com o caminhão hidrojato

– Rua João Leitão Limpeza de canalização

– Limpeza de canalização – Rua São Rafael