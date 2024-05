Secretaria de Obras começou a remoção de entulhos no Cristo Rei

A Secretaria Municipal de Obras iniciou a remoção dos entulhos que ficaram em frente às residências no Bairro Cristo Rei devido a cheia do Rio Jacuí. Como o rio baixou 3 metros após atingir sua maior cota, em alguns pontos a água já recuou e as famílias começaram a limpar suas casas.

Com o trabalho de 11 homens, um retro, uma pá carregadeira e três caminhões, sendo um deles da Secretaria do Interior, foi possível já retirar 17 cargas de material. Mas ainda há muito a ser retirado.

A orientação é que as famílias ainda aguardem mais alguns dias para retornar para suas residências devido a previsão de chuva neste final de semana.

Fotos: Divulgação