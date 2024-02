Secretária de obras de Novo Cabrais emite boletin informativo de serviços realizados

A Secretaria de Obras, Trânsito e Serviço Público de Novo Cabrais anuncia uma série de serviços realizados nos últimos 20 dias em diferentes localidades do município. As ações abrangeram Capão do Veado, Corredor dos Rosa, Rincão da Figueira, Estrada Miramonte, Corredor dos Biloff e Cerrito de Dentro.

Durante esse período, a equipe realizou serviços essenciais para a manutenção e melhoria da infraestrutura rural. Dentre as atividades executadas, destacam-se roçadas para o controle do crescimento de vegetação, recolhimento de entulhos e galhos em diversas áreas da cidade, além da limpeza de valetas e desentupimento, contribuindo para prevenir problemas relacionados às chuvas.

Outro ponto importante foi a realização de trocas de bueiros, visando aprimorar a drenagem e garantir a segurança das vias públicas. A ação, coordenada pela Secretaria de Obras, Trânsito e Serviço Público, é liderada por André Luis Rodrigues, que destaca o comprometimento da equipe em atender às demandas da população.

“Estamos empenhados em proporcionar melhorias significativas em nosso município. As ações realizadas nos últimos 20 dias são apenas o início de um plano abrangente de manutenção e cuidado com as áreas urbanas e rurais. Nos próximos dias, continuaremos com serviços em outras localidades”, afirmou André Luis Rodrigues.

A Secretaria reforça o compromisso em ouvir a comunidade e atuar de maneira eficiente para atender às necessidades da população.