Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS emite alerta de chuva forte nos próximos dias

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema RS) emitiu um alerta que indica a possibilidade de tempestades, chuva forte e queda de granizo nos próximos dias em todo o território gaúcho. Uma área de baixa pressão, o fluxo de umidade e o avanço de uma frente fria sobre o oceano são os motivos da instabilidade. O aviso tem validade até domingo (17).

Nesta sexta-feira (15), há risco de tempestades isoladas e rajadas de vento forte na Fronteira Oeste, na Campanha, no Sul, na Região Central, nas Missões e no Noroeste, por conta de uma área de baixa pressão aliada ao fluxo de umidade vindo do norte do país. Na Fronteira Oeste e no Sul, os volumes de chuva podem ultrapassar a marca de 50 milímetros por dia. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, esse valor representa 36% do esperado para março no município.

No sábado (16), a instabilidade predomina no Estado e os temporais podem ocorrer na Fronteira Oeste, na Campanha, nas Missões, no Noroeste, no Norte, na Região Central, na Região Metropolitana, na Serra, no Litoral Norte e no Litoral Sul.

O avanço de uma frente fria sobre o oceano, associado à umidade vinda do norte do país, ocasionam, inclusive, queda de granizo nessas regiões. Na Campanha e na Fronteira Oeste, podem ser registrados mais de 80 milímetros de chuva por dia. Em Bagé, na campanha gaúcha, esse valor corresponde à 73% do previsto para o mês inteiro na cidade.

No domingo, a frente fria segue influenciando na previsão do tempo no território gaúcho. Chove forte nas Missões, no Noroeste, no Norte e na Serra.

Mesmo após o fim de semana, a tendência é de que a chuva não dê trégua para os gaúchos: será registrada instabilidade no Norte, na Fronteira Oeste, nas Missões, na Campanha e em parte da Região Central na segunda-feira (18).

Tendo em vista os altos volumes de chuva, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado indica que os habitantes do Noroeste, da Serra, da Fronteira Oeste, da Região Central, da Campanha e do Sul tenham atenção, principalmente, com o nível dos rios, arroios e córregos, que podem causar alagamentos nos perímetros urbanos.

Fonte: SEMA