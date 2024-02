Secretária não explica questões de licitação e ataca jornalista, que faz ocorrencia policial contra ela

A Secretária da Cultura, Mirela Kruel, sentindo-se pressionada, lançou um ataque contra o jornalista Vilnei Herbstrith em uma publicação do Jornal do Povo em 14 de fevereiro de 2024. Em seu desabafo, Mirela afirmou estar tranquila em relação à legalidade do pregão eletrônico e dirigiu duras críticas a Herbstrith. “Só tenho uma coisa a dizer. Esse desqualificado, referindo-se a Vilnei Herbstrith, me persegue desde o meu primeiro dia de secretária. Fico com pena da cidade ser balizada por uma pessoa de tão baixo nível moral e intelectual, além de não fazer e nunca fez nada por Cachoeira do Sul. Talvez por isso tenha tanta raiva do meu trabalho”, desabafou a secretária Mirela Kruel.

Os boatos que correm pelos corredores da Prefeitura é de que a secretária estaria com o seu cargo a prêmio, podendo ser exonerada a qualquer momento pela Prefeita Angela. Vilnei denunciou a licitação sobre o Carnaval de Cachoeira do Sul, onde ele apresentou o resultado em dois dias de antecedência de quem seria a vencedora, sendo que a vencedora é Angélica Fonseca, que já estava trabalhando com a Secretária de Cultura para o angariamento de fundos para a realização do evento. Angélica também é amiga pessoal da Secretária de Cultura, o que coloca em xeque a transparência da licitação.

A situação levanta questionamentos sobre possíveis favorecimentos e relações de proximidade entre a secretária e a vencedora da licitação, o que compromete a imparcialidade do processo. As acusações de Vilnei Herbstrith colocam em evidência a necessidade de uma investigação mais detalhada sobre a conduta da Secretaria de Cultura e a lisura dos procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura de Cachoeira do Sul.

Resaltando que a secretária não respondeu ao questionamento sobre a lisura do processo seletivo, tampouco sobre sua amizade com a vencedora da licitação. Ela ataca sem justificar nada do que foi denunciado. O jornalista diz que já fez ocorrência policial contra ela, isso parece mera fumaça para esconder o incêndio. O questionamento também surge pelo fato de Angélica já estar trabalhando com a secretária para arrecadar fundos para o evento. Teria ela tido vantagens?