Segunda cota única do IPTU encerra neste sábado

A segunda cota única do IPTU 2024 encerra-se nesta semana, com data de vencimento para sábado, 10 de fevereiro. Além disso, cabe ressaltar que a primeira parcela vence também no sábado, para aqueles que optarem pelo parcelamento.

Nesta segunda parcela única, é aplicado um desconto de 10% para aqueles que não possuem débitos anteriores. Para os demais cadastros, o desconto é de 4%.



Perguntas frequente sobre o IPTU 2024



Onde posso pagar o meu carnê?

O pagamento poderá ser feito nas agências do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Sicredi, agências lotéricas e postos autorizados.



Posso pagar pelo PIX?

Sim. Os contribuintes podem pagar seu IPTU 2024 utilizando o PIX. O PIX é um meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central para facilitar a realização de transações financeiras. Todos os carnês virão com QR Code para leitura através do aplicativo do banco.



Como posso ter acesso ao boleto de forma virtual?

É possível utilizar o canal de autoatendimento. Basta acessar o aplicativo Cidademob e pagar pelo código QR Code ou no site www.cachoeiradosul.rs.gov.br na aba superior em “Cidadão”, clicando em “Cidadão on line”. Em seguida clique no link “2ª via IPTU”. Ao selecionar o tipo de cadastro clique no “imobiliário”. No número de cadastro, não digitar o último zero (0) do cadastro. Este número é encontrado em carnês anteriores.



Posso imprimir o boleto em casa?

Sim. Através destes canais (Cidademob e site da Prefeitura), o cidadão consegue ter acesso ao carnê a qualquer momento.



Estou com dúvidas sobre o IPTU 2024. Quem devo procurar?

Os cidadãos podem tirar dúvidas na Secretaria Municipal da Fazenda, na Rua Moron, 1013, pelos telefones (51) 3724 6047 ou (51) 3724 6099 ou ainda pelo e-mail: dividaativa@cachoeiradosul.rs.gov.br ou cadastroimobiliariocs@gmail.com



As datas para quem optar pelo parcelamento:

1ª parcela – vencimento 10/02/2024

2º parcela – vencimento 10/03/2024

3ª parcela – vencimento 10/04/2024

4ª parcela – vencimento 10/05/2024

5ª parcela – vencimento 10/06/2024

6ª parcela – vencimento 10/07/2024

7ª parcela – vencimento 10/08/2024

8ª parcela – vencimento 10/09/2024

9ª parcela – vencimento 10/10/2024

10ª parcela – vencimento 10/11/2024.