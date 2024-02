COLUNA I Eduardo Riccardi: O líder do Sicredi que conhece o Agro de Cachoeira – Por Rafa Bordignon

No coração da nossa querida Cachoeira do Sul, onde o verde dos campos se encontra com o céu azul, o trabalho árduo dos agricultores é a alma da nossa comunidade. E quem está sempre lá para ajudar o povo da lavoura é o Eduardo Riccardi, o gerente do Agro do Sicredi.

Conhecido por todos como “Duda”, Eduardo é como um grande amigo para os agricultores da região. Ele é um verdadeiro facilitador, agindo como um elo indispensável entre a agência e os produtores. Sua compreensão íntima das necessidades e desafios do setor agrícola permite que ele ofereça soluções sob medida e apoio personalizado, enriquecendo a comunidade agrícola.

Eduardo também lidera uma equipe incrível na agência do Sicredi. Eles trabalham juntos enfrentando os desafios do dia a dia com determinação e união. E isso não é fácil, especialmente quando se trata do agronegócio, onde os desafios são tantos, desde o clima imprevisível até os altos e baixos do mercado.

Além disso, a presença do Sicredi no apoio ao agronegócio de Cachoeira do Sul é notável. Como uma instituição financeira comprometida com o desenvolvimento local, o Sicredi desempenha um papel importante na provisão de serviços financeiros essenciais e no fornecimento de recursos para impulsionar o crescimento sustentável da agricultura na região.

Por Rafa Bordignon