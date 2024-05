Segunda-feira inicia com chuva, mas terá aberturas de sol no RS

O dia começa com chuva em pontos da Metade Norte gaúcha, nesta segunda-feira, mas o avanço de ar quente fará o tempo abrir e o sol aparecer no Noroeste e no Norte do estado, com forte elevação da temperatura e uma tarde de calor e abafamento. A instabilidade ruma para Sul e o tempo se instabiliza no Oeste, Centro e no Sul do estado.





No Sul e parte do Oeste, antes da chuva o sol ainda aparece. Com a instabilidade, a temperatura não se eleva muito na maioria das cidades destas regiões. Alerta-se para chuva localmente forte, com 50 mm a 100 mm em alguns pontos, e alagamentos. Há ainda risco de temporais isolados.

As mínimas rondam os 13ºC em Bagé e os 14ºC em Pelotas. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28ºC em Passo Fundo e 29ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19ºC e 22ºC.

A MetSul Meteorologia reforça o seu alerta sobre um cenário de grave risco hidrológico e meteorológico no Rio Grande do Sul, com chuva excessiva a extrema e uma muito alta probabilidade de cheias e enchentes, em especial na primeira semana de maio. Massa de ar excepcionalmente quente sobre o Brasil vai se intensificar sobre o Centro do país nesta semana sob um padrão de bloqueio atmosférico.

Ao mesmo tempo, ar mais frio vai estar atuando em vários dias sobre a Argentina, gerando enorme contraste térmico nas latitudes médias do continente. O estado estará na zona de transição entre as duas massas de ar e a instabilidade será frequente com muita chuva. Ora ar mais frio de Sul avançará para o estado, ora ar mais quente de Norte ingressará, e esta variação constante dia a dia gerará a todo momento áreas de instabilidade com precipitação abundante.

A chuva que cairá se somará ao que se já se precipitou neste fim de semana e nos últimos dias, quando choveu muito. Na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes só nos últimos três dias foram de 179 mm em Quaraí, 113 mm em Rio Grande, 110 mm em Caçapava do Sul, 87 mm em São Gabriel, 84 mm em Livramento, 80 mm em Capão do Leão e Vacaria, 78 mm em Campo Bom, 75 mm em Teutônia e 73 mm em Canguçu. Várias cidades sem estações oficiais, mas com monitoramento por outras estações, anotaram no período 100 mm a 200 mm. Na Grande Porto Alegre, somente em seis horas no sábado choveu a metade da média de abril com 50 mm a 80 mm.

Como já choveu muito e vai chover muito mais, inevitavelmente haverá cheias. Várias bacias devem atingir cotas de alerta e inundação. Haverá ainda deslizamentos de terra e quedas de barreiras. Algumas estradas podem ter bloqueios totais ou parciais. A MetSul alerta, finalmente, que com a atmosfera em altitude mais aquecida nos próximos dias e a abundante instabilidade, as condições serão de risco de temporais em pontos isolados do estado, não se descartando vento forte e granizo localizados, na maioria dos dias da semana.











