Segunda-feira será abafada e com chuva isolada no RS

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 5, mas em parte do estado ocorrem momentos de maior nebulosidade. A atmosfera aquecida traz outro dia com chuva isolada de verão, mas em menos pontos do que no domingo e de forma ainda mais localizada.

Em pontos muito isolados, pode chover forte. Segue quente com calor mais intenso na Fronteira Oeste, onde as máximas passam de 35ºC nas áreas de Uruguaiana, Quaraí e Itaqui.

Mais a Leste, nos vales e na Grande Porto Alegre, o dia é abafado e não aquece tanto quanto no domingo. Em Porto Alegre, o dia começa com sol entre nuvens, mas deve chover à tarde. A mínima será de 23°C e a máxima, de 32°C.

Calorão terá pico no fim de semana

A MetSul alerta que a onda de calor no Rio Grande do Sul deve se prolongar ainda por muitos dias, com máximas perto ou acima dos 40ºC em diversas regiões gaúchas. O estado está sob efeito de grande massa de ar seco e quente na Argentina. No sábado, a cidade argentina de Santiago del Estero chegou a 45,7ºC.

No Rio Grande do Sul, de acordo com dados de estações oficiais, as máximas no fim de semana foram no sábado de 39,8ºC em Quaraí e ontem de 39,4ºC em Uruguaiana. A perspectiva é de calor a semana inteira no Rio Grande do Sul.

A segunda metade desta semana e o período inicial do Carnaval devem ter dias de calor muito intenso. Várias regiões gaúchas terão marcas perto ou acima dos 40ºC, inclusive Porto Alegre e a região metropolitana. Os dias mais quentes tendem a ser a sexta-feira e o sábado

Mínimas e máximas pelo RS:

Cachoeira do Sul 18ºC / 36ºC

Torres 22ºC / 28ºC

Pelotas 22ºC / 30ºC

Uruguaiana 24ºC / 37ºC