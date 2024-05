Segunda via da CNH gratuita para atingidos pelas enchentes já está disponível no Rio Grande do Sul

O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) já está disponibilizando o serviço de emissão gratuita de segunda via da carteira nacional de habilitação (CNH). A medida iniciada nesta quarta-feira (22) é direcionada aos condutores das cidades atingidas pelas enchentes e que tinham sua CNH emitida no Estado dentro do prazo de validade.

A expedição desse documento ocorrerá mesmo sem o retorno dos sistemas do DetranRS. Conforme o governo gaúcho, trata-se de medida de urgência para atender a todos que perderam seus pertences e documentos. A iniciativa também possibilita acesso aos benefícios dos governos federal, estadual e municipal.

Como obter o serviço gratuito:

⁠⁠O condutor deve procurar o Centro de Formação de Condutores (CFC) da sua preferência, solicitar o serviço de segunda via da CNH e informar o seu número de CPF. Não será exigida apresentação de documento de identificação nem boletim de ocorrência.

⁠⁠A identificação será feita por semelhança do solicitante com a foto que consta na CNH, presente na base nacional. Também será possível alterar o número de celular e/ou e-mail, quando necessário, permitindo gerar a CNH digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A entrega do documento impresso se dará por meio de recibo, a ser arquivado no CFC junto à documentação do condutor.

A CNH também pode ser acessada pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento digital tem a mesma validade jurídica do documento físico.













Secom RS