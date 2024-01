Semana do Descarte recebeu 1,5 tonelada de material

A primeira Semana do Descarte de 2024, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que encerrou no último sábado, recebeu 1,5 tonelada de material. Foram coletadas 4 cargas de material reciclável, já destinado para a Coocare, e um caminhão lotado de eletrônicos, que foi levado para a Wall-E.

Mas desta vez a Semana do Descarte ganhou ainda ares de solidariedade. De acordo com a bióloga Talita Silva, foi entregue muito material em bom estado que pode ser entregue no último dia às famílias atingidas pela enxurrada. “Teve um casal, por exemplo, que entre as doações conseguiu um sofá, um colchão e uma janela. Para quem doou era algo que não tinha mais utilidade. Mas para quem perdeu tudo, é sinônimo de recomeço”, salientou Talita. Ela conta que ainda há para doação um colchão de casal e um de solteiro. Quem precisar deve entrar em contato pelo 3724-6044.

Talita frisa que todas as edições a equipe da Secretaria de Meio Ambiente recebe muita coisa que pode ser reutilizada. Quem tiver interesse e necessitar de algo, pode ir no último dia de realização da Semana do Descarte para ver o que foi doado e pode ser reutilizado. A data da próxima Semana do Descarte deve ser divulgada nos próximos dias.