Semana do Inter começa com expectativa na chegada de Borré

A vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Juventude, na tarde deste sábado, no Alfredo Jaconi, em Caxias, foi ofuscada pelo anúncio da aguardada chegada de Rafael Borré em Porto Alegre. Coube ao presidente Alessandro Barcellos anunciar o acordo com o Werder Bremen.

Com Coudet suspenso, a coletiva de Barcellos durou mais tempo que a do auxiliar Lucho González, que comandou o time à beira do campo. O desembarque de Borré ocorre nesta terça-feira às 14 horas no Salgado Filho e promete atrair centenas de torcedores, entusiasmados com a chegada do craque.

“Um acordo entre Internacional, (Werder) Bremen, jogador, agente do jogador e Frankfurt, possibilitou que ele possa já vindo fazer exames, chegando na terça-feira às 14 horas”, detalhou Barcellos.

Sem jogo até o próximo final de semana, quando enfrenta o São Luiz em jogo único no Beira-Rio, o desembarque do colombiano será o principal fato para o Colorado durante a semana. Neste domingo, a equipe recebeu folga e na segunda-feira o treinador Eduardo Coudet começa a preparar o time para o jogos das quartas de final.

Sem estar inscrito no Gauchão, Borré poderá estrear no Colorado no próximo dia 13, quando o Inter enfrenta o Nova Iguaçu pela 2ª fase da Copa do Brasil. O jogo será em jogo único, ainda sem lugar confirmado, já que há a possibilidade do time do Rio vender o mando de campo.

Borré chega ao Beira-Rio como maior salário do elenco e para ser o protagonista da equipe do técnico Eduardo Coudet. Neste ano, Alessandro Barcellos mostrou apetite no mercado de transferências e trouxe oito novos nomes para o elenco. Ivan, Robert Renan, Lucas Alario, Hyoran, Bruno Gomes e Wesley chegaram a tempo de jogar o Gauchão. Fernando e Borré também chegam antes da janela de março, porém só poderão jogar a Copa do Brasil.

O camisa 19 reencontra em Porto Alegre o ex-companheiro Lucas Alario, com quem jogou na Alemanha.

Foto: Divulgação/Inter

Fonte: CP