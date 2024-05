Semana terá ao menos três dias de chuva e queda na temperatura no RS

A instabilidade deve seguir predominando em grande parte do Rio Grande do Sul no decorrer da semana. Até sexta-feira (17), serão pelo menos três dias de chuva, sendo que os maiores acumulados estão previstos já para segunda (13). De acordo com meteorologistas, a temperatura também continuará caindo, com possibilidade de geada em algumas regiões e mínimas de 2°C e 3°C.



CACHOEIRA DO SUL – A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 11° e 16° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Há dois alertas de perigo para chuva intensa (um amarelo e um laranja) na segunda-feira. Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) são válidos até as 18h, mas abrangem regiões diferentes.

O laranja indica risco de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia e de ventos de até 100 km/h na serra gaúcha e nas áreas noroeste, nordeste, central e metropolitana do Estado, além de parte de Santa Catarina. Já o amarelo sinaliza possibilidade de precipitação menos intensa (até 50 milímetros por dia) e de rajadas de até 60 km/h no Centro, no Sudeste, no Noroeste, no Sudoeste e em parte da Região Metropolitana.















Clima Tempo