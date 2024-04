O senador Luis Carlos Heinze (PP) anunciou nesta terça-feira, em vídeo compartilhado nas redes, que se afastará das atividades pelos próximos quatro meses. A medida busca “reduzir o ritmo”.

No período, o suplente Irineu Orth manterá as atividades, comprometendo-se a seguir com as pautas defendidas por Heinze, como a defesa à agricultura e projetos de infraestrutura no Rio Grande do Sul.