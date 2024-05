Servidores municipais podem reprogramar consignados com o Banrisul em Cachoeira.

O Município de Cachoeira do Sul assinou um termo de adesão do Reconstruir RS que garante a reprogramação dos consignados dos servidores municipais de carreira que tenham conta corrente ativa no Banrisul. O serviço não está disponível para cargos de confiança.

Para aderir, o servidor deve acessar o aplicativo do Banrisul no celular e seguir o seguinte passo a passo: Empréstimo Reconstruir RS – Crédito Consignado Municipal – Termos – Concordar com os Termos.

Com o aceite, será gerado um novo contrato parcelado em 36 vezes, com a primeira parcela para daqui há 4 meses e novo cálculo de juros. É necessário que o servidor tenha margem para de consignado para solicitar a reprogramação.

Clientes de outros bancos podem fazer a portabilidade para o Banrisul e fazer o reparcelamento.

Texto: Eloisa Uliana

Foto: Adrine Zigulich