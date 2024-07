Atenção servidores municipais com empréstimo consignado no Banrisul: o prazo para adesão ao programa Reconstruir RS, que permite a extensão do prazo para pagamento das parcelas, encerra na próxima quarta-feira, dia 10 de julho. Aqueles que ainda não foram contatados pelo banco devem procurar a agência até esta data para tratar do assunto.