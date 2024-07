Sexta-feira amanhece com frio, mas tarde será agradável no RS

A sexta-feira amanhecerá com frio e chances de geada no Rio Grande do Sul. No entanto, no transcorrer do dia, o sol predomina e a tarde será de marcas agradáveis em todo território gaúcho.





Sexta-Feira em Cachoeira do Sul – RS ⛅ Sol com algumas nuvens ❄️10ºC ☀️25ºC 🌂0.0mm 🌬️ 8 Km/h





Conforme a MetSul, os termômetros irão superar 20°C na maioria das cidades do Estado.

No Oeste e no Noroeste, são esperadas máximas de até 25°C. Na Fronteira Oeste, a MetSul não descarta que as marcas avancem até 27°C.

O tempo será aberto e não há risco de chuvas. Em Porto Alegre, a mínima será de 10°C e a máxima de 23°C.