Sexta-feira será de sol e temperaturas amenas no RS

O perfil seco da atmosfera garante mais um dia ensolarado com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. No amanhecer, a temperatura entra em declínio e poderá fazer frio com mínimas inferiores a 5°C nos pontos de maior altitude da Metade Norte.



Conforme a MetSul, há potencial para formação de geada isolada. Na grande maioria das regiões a temperatura mínima irá baixar de 15°C com previsão de gradual aquecimento à tarde. As máximas irão oscilar entre 26 e 28°C em diversas áreas. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 13ºC e 27ºC.



No fim de semana o tempo seguirá seco com amplas aberturas de sol. A temperatura mínima ficará ligeiramente mais alta com previsão de abafamento no turno das tardes.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul:



Cachoeira do Sul 13°C / 26°C

Passo Fundo 9°C / 22°C

Uruguaiana 13°C / 27°C

Alegrete 13°C / 26°C

Livramento 14°C / 24°C

Bagé 14°C / 24°C

Vacaria 2°C / 22°C