Sexta-feira será nublada e com chuva na maioria das cidades do RS

Esta sexta-feira será mais um dia de abundante nebulosidade, com predomínio de tempo nublado a encoberto na maioria das cidades gaúchas. Chove e garoa no decorrer do dia na maior parte dos municípios do Estado. Em alguns pontos mais ao Norte e ao Sul, no entanto, existe a possibilidade de não chover.

O Sul do Estado estará sob ação de ar mais, enquanto no Norte predomina o ar mais quente. O contraste térmico das duas massas de ar favorece a instabilidade e faz com que grande parte do estado tenha outro dia com temperaturas amenas. No Norte gaúcho aquece mais e até com relativo abafamento.

Em Cachoeira do Sul, chove e as temperaturas variam entre os 17ºC e os 20ºC.



Mínimas e máximas pelo RS:

Rio Grande 18 21

Caxias do Sul 16 22

Santa Maria 17 22

Santa Rosa 19 28