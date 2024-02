Sexta-feira terá calor e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul

A sexta-feira começa com sol e nuvens em todo o Rio Grande do Sul, mas tempo não fica firme. Como uma massa de ar quente vai cobrir o território gaúcho, trazendo calor e umidade, pancadas de chuva típicas de verão ocorrem entre a tarde e a noite em diferentes pontos do Estado. As regiões com as maiores probabilidades de chuva são o extremo Sul gaúcho e da Metade Norte do Estado, como no Noroeste, Alto e Médio Uruguai, Planalto e Serra. A temperatura segue alta com mínimas mais elevadas que nos últimos dias.

.

Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 20°C e a máxima, de 36ºC

.

Episódios de chuva extrema deixaram ao menos sete mortos no Sudeste do Brasil entre a terça e a quarta-feira. Volumes isoladamente excessivos acompanhando temporais foram responsáveis por inundações repentinas com enxurradas, e causaram ainda deslizamentos de terra. O Rio de Janeiro concentra quase todas as vítimas dos temporais, já que pelo menos seis pessoas morreram em consequência da chuva por lá.

Confira as mínimas e máximas de algumas cidades do Rio Grande do Sul