Sexta-feira terá sol e temperaturas amenas na maior parte do RS

Após a passagem de uma frente fria, o ingresso de ar mais seco e ameno proporciona um dia de sol no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 5. Na maioria das cidades gaúchas, a temperatura será agradável, com marcas mais amenas na Serra e no Sul.

Na faixa central e na Metade Norte do Estado são esperados períodos com maior nebulosidade e chuva, ocasionalmente forte em pontos isolados. Mesmo nestas regiões, porém, podem ocorrer aberturas de sol em parte do dia.

No final da sexta-feira, a maior parte do Estado já estará com o tempo firme, apesar de muitas nuvens em alguns locais da Metade Norte.

Em Porto Alegre, pode chover pela manhã, mas o tempo abre ao longo do dia. A mínima será de 19ºC e a máxima, de 25ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Cachoeira do Sul 14ºC / 23ºC

Caxias do Sul 16ºC / 21ºC

Vacaria 15ºC / 22ºC

Uruguaiana 20ºC / 28ºC

Pelotas 18ºC / 25ºC











Fonte: MetSul Metereologia