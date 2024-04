Shakira é criticada ao dizer que Barbie deprecia masculinidade

Shakira virou alvo de críticas após expressar sua opinião sobre o filme Barbie, que foi lançado no ano passado. Em entrevista à Allure, a cantora disse que não gostou da produção de Greta Gerwig.

– Meus filhos se sentiram castrados. E eu concordo, até certo ponto. Estou criando dois meninos e quero que eles se sintam poderosos também respeitando as mulheres. Gosto quando a cultura pop empodera as mulheres sem tirar dos homens a possibilidade de serem homens, de também proteger e prover – declarou.

A artista ainda disse que as mulheres e os homens “se complementam”. Ela é mãe de Milan, de 9 anos, e Sasha de 7. Os dois são frutos do relacionamento de Shakira com o ex-jogador Gerard Piqué.

A declaração repercutiu nas redes sociais. Internautas criticaram a cantora, que sempre deu discursos feministas ao longo de sua carreira.

– Shakira, pelo amor de Deus, não – comentou um.

– Shakira falando igual a um homem conservador de 50 anos – alfinetou outro seguidor.

– Teus filhos homens que já nasceram milionários se sentiram emasculados pelo filme da Barbie e você concorda? – questionou outro.

A colombiana, no entanto, disse apoiar o feminismo e citou a Mulher Maravilha como sua ídola na infância. Para ela, homens e mulheres têm propósitos distintos na sociedade, mas se complementam e “esse complemento não deve ser perdido”.











Fonte: Pleno News