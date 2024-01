Sindicato Rural e Senar promovem cursos para aprimoramento das práticas agrícolas em Arroio do Tigre

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Arroio do Tigre, em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), anuncia a realização de dois cursos voltados para agricultores e agricultoras locais, visando aprimorar as práticas agrícolas e a eficiência das operações no campo.

O primeiro curso, intitulado “Operação de Semeadoras/Adubadoras para plantio direto”, será realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro, nas dependências do Sindicato Rural, com horários das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Já o segundo curso, abordando a “Regulagem e Manutenção de Colheitadeiras”, acontecerá de 19 a 23 de fevereiro, também no Sindicato Rural, nos mesmos horários. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ou no próprio Sindicato Rural. Para mais informações, os interessados podem contatar pelo telefone 51 3747 1397.

Viviane Redin Mergen, secretária da Agricultura e Meio Ambiente, enfatizou a importância desses cursos para os agricultores locais, ressaltando que a formação contínua é essencial para aprimorar as técnicas agrícolas e aumentar a eficiência nas atividades rurais. Mergen parabenizou o Sindicato Rural e o Senar por proporcionarem essas oportunidades educacionais em Arroio do Tigre, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da agricultura local. “Essa parceria demonstra o comprometimento das entidades em fortalecer o setor agrícola e promover o conhecimento necessário para enfrentar os desafios contemporâneos no meio rural.”

Fonte: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Arroio do Tigre