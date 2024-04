Sindicato Rural procura prefeitura para colaborar na contratação de topógráfo

A prefeita Angela Schuh recebeu na quarta-feira (10) o presidente do Sindicato Rural, Dr. Gilberto Scopel, acompanhado de produtores rurais de Cachoeira do Sul. A principal demanda do grupo é a agilidade na construção da Ponte do Iruí, que já tem recurso garantido pelo Governo Federal, a partir de cadastro realizado pela Defesa Civil.

O Sindicato disse que vai ser parceiro da Prefeitura para a contratação do topógrafo para embasar o projeto da ponte, que será feito pela equipe de engenharia da Prefeitura. Segundo informações levantadas no Ministério da Integração Nacional, a obra precisa estar licitada até junho.

Os produtores também pediram à prefeita que retome o diálogo com a diretoria da Cooperja que vai se instalar em Cachoeira do Sul.