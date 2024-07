Sistema Eletrônico de Informações do governo sai do ar; suspeita é de ataque hacker

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos enviou uma circular para outras pastas informando que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal está fora do ar desde às 11h desta terça-feira (23). A suspeita, segundo fontes da pasta, é de um ataque hacker.



A Polícia Federal foi acionada para investigar as causas. O sistema afetado é crucial para o andamento eletrônico de processos administrativos em nove ministérios e dois outros órgãos da administração federal. O SEI, criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, destinada a melhorar a eficiência administrativa.





O SEI faz parte do Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa colaborativa de vários órgãos e entidades da administração pública, com o objetivo de estabelecer uma infraestrutura pública para processos e documentos administrativos eletrônicos. Os serviços oferecidos aos cidadãos através do portal gov.br não foram impactados, segundo o ministério.



As equipes de Tecnologia da Informação do governo já estão trabalhando para resolver o incidente e restabelecer os serviços. Ainda segundo o informe, categorizado como urgente, “equipes estão atuando para assegurar que os dados estejam íntegros e seguros”. Não há previsão para conclusão do reparo.









