SMAP e SMIS entregam 120 cestas de alimentos do programa PAA

Secretaria de Agricultura e Pecuária e a de Inclusão Social, realizou a entrega de 120 cestas de alimentos contendo hortaliças, legumes e mel para famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Nesta primeira entrega foram destinados 1.166 kg de alimentos, avaliados em R$ 7.862,31. Estas cestas fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência social, família e combate à fome. A entrega aconteceu na Feira Livre Municipal.





O PAA é um programa de doações simultâneas, ocorrendo quinzenalmente ao longo de seis meses. Essas doações beneficiam 10 produtores familiares que fornecem alimentos para o programa e atendem as famílias cadastrados e atendidos pelos CRAS do município, todos registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Os beneficiários são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.





Cachoeira do Sul participa ativamente desse programa desde 2019. Após um período sem o recebimento de recurso, o município retomou o benefício em 2023, que é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR. Os produtos que compõem as cestas são fornecidos pela agricultura familiar, provenientes da área rural do município.





Cada cesta possui um valor médio de R$ 65,51, totalizando 9,7kg de alimentos por família beneficiada. Essa iniciativa representa um importante apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a segurança alimentar e promovendo o desenvolvimento sustentável na comunidade.

As cestas incluíram uma diversidade de produtos, tais como cebola, mel, milho verde, batata-doce, alho, cenoura, beterraba, mandioca, tempero verde, moranga verde, abóbora, pepino para salada, rabanete, pimentão verde e alface. Essa variedade proporciona uma seleção completa e nutritiva de alimentos, atendendo às necessidades e preferências alimentares das famílias beneficiadas.