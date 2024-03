SMAP recadastrará famílias do interior que precisam receber água do caminhão-pipa

A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de abril, inicia o processo de recadastramento das famílias do interior que precisam receber água do caminhão-pipa. O recadastramento se estenderá até o dia 30 do mesmo mês.

Para efetuar o recadastramento é necessário comparecer pessoalmente à Secretaria de Agricultura e Pecuária (SMAP), localizada na Rua Gabriel Leon, 1109, portando os seguintes documentos: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante do NIS (Número de Identificação Social). As famílias que não se recadastrarem, podem deixar de receber a água. Hoje, 111 famílias são beneficiadas.









Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul