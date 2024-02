SMIS chama famílias para se cadastrarem ao “Saque Calamidade”

A Secretaria Municipal de Inclusão Social (Smis) está chamando as famílias atingidas pela enxurrada que aconteceu em Cachoeira do Sul em 22 de dezembro de 2023 e também as atingidas pelas chuvas de 22 de novembro do mesmo ano, para se habilitarem ao Saque Calamidade do FGTS.

Trata-se de uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência

O valor do saque será o saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00. O pedido pode ser feito por mais de uma pessoa da mesma família, desde que se enquadre nos critérios.

Os interessados devem procurar a Smis (Rua 15 de Novembro, 434) entre essa quarta e sexta-feira (28 e 29 de fevereiro e 1º de março), das 7h às 13h levando o seu comprovante de endereço, conta do FGTS e documento pessoal com foto.