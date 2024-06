SMTEL compartilha opções de cursos gratuitos

A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer – Smtel, informa a comunidade, mais uma oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento ofertado pelo Ministério da Turismo – Mtur.



Trata-se do curso de “Turismo Acessível na Língua Brasileira de Sinais”.



As inscrições estão abertas, pelo link e vão até o dia 1º de julho, pelo link https://qualifica.turismo.gov.br/



No mesmo link, outras opções de cursos capacitadores são oferecidos.



O objetivo é contribuir com os serviços turísticos inclusivos voltados à pessoa com deficiência auditiva. As vagas são ilimitadas e destinadas a empresários do ramo, funcionários de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, resorts, parques aquáticos, parques temáticos, guias, motoristas, gestores e demais interessados.



Oferecido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o curso conta com vídeos, recursos multimídia, cartilhas e folders, infográficos interativos e e-books como material didático. Ao final da capacitação, os alunos estarão aptos a colocar em prática o aprendizado, promovendo, assim, a acessibilidade, a inclusão e a melhoria no atendimento oferecido ao turista com deficiência auditiva.



A capacitação em Libras é composta pelas seguintes disciplinas: Surdez e Sociedade; Língua Brasileira de Sinais; Comunicação com surdos; Alfabeto Manual; Saudações/Sinal de nome; Tempo; Valores monetários; Localizações; Meios de transporte; Informações Turísticas; Equipamentos, serviços e atrativos turísticos para o cliente/turista surdo; Tecnologia Assistiva Auditiva para a pessoa surda; Boas práticas para atender o cliente/turista com surdez: visão de mercado; e Barreiras Comunicacionais.



De acordo com a Lei 13.460/2017, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem ser atendidas com urbanidade (civilidade); respeito; acessibilidade; cortesia; presunção da boa-fé do usuário; igualdade; eficiência; segurança; e ética. Além disso, o atendimento deve ser prioritário.