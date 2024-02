Smtel e Escola C18 reafirmam a parceria em 2024

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer recebeu, através de seu diretor Ângelo Pippi Junior, na semana passada, o ex-jogador profissional e responsável pela Escolinha C18, Cléverson Rosário, a coordenadora Samantha Lemke e pais de alunos que participam das atividades esportivas.

Na oportunidade, a Prefeitura, através da Smtel, reconhecendo o relevante trabalho realizado pela escola, reafirmou o interesse em ser parceira do grupo em 2024.

A C18 utiliza os campos do Centro Esportivo para seus treinos e o Estádio Joaquim Vidal para os jogos oficiais. “Queremos auxiliar a C18 da melhor maneira pois sabemos do importante trabalho com nossas crianças, além da representação de Cachoeira do Sul em competições em outras cidades”, declarou Pippi.