SMTEL participará do planejamento das festividades ao bicentenário da Colonização Alemã

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL) participará de grupo para construção do calendário de eventos alusivos e festivos como a temática “200 anos da Colonização Alemã”, fazendo parte do calendário oficial das Secretarias de Cultura e Turismo do RS.

Representando a SMTEL, o secretário Pedro Lopes e a turismóloga Livia Lima, atenderam ao chamado da ULBRA/Cachoeira e participaram do encontro na universidade, que na ocasião, foram mencionados eventos educativos, de entretenimento e de homenagens, com o intuito de oferecer uma ampla variedade de oportunidades inclusivas. O objetivo é enaltecer a história e o legado alemão no mundo, na região e no município.



Participam do grupo: Ulbra, Amicus, SMTEL, Arquivo Histórico Municipal, Sociedade Rio Branco, Igrejas Luteranas Cristo Redentor e Martim Lutero, Colégios Rio Branco e Ulbra São Pedro e a Oase.