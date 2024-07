Sol aparece, mas quinta-feira será fria no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco passa a influenciar o tempo no Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira, 17, e o sol aparece na maior parte do Estado no decorrer do dia. Muitos locais terão um dia com tempo muito aberto e amplos períodos de céu claro, sem nenhuma nuvem no céu. O tempo aberto com resfriamento em superfície favorece por inversão térmica a ocorrência de nevoeiro em diversos pontos do Rio Grande do Sul entre a madrugada e o começo da manhã.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 9° e 20° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.





Em vários municípios, o nevoeiro vai ser denso com restrição de visibilidade bastante acentuada. O fenômeno é mais provável em cidades do Centro e do Leste do estado, embora ocorra em outras regiões gaúchas. Em diferentes locais do Leste do estado, como sobre a Lagoa dos Patos e seu entorno, as nuvens baixas e o nevoeiro podem tardar a se dissipar, permanecendo até de tarde ou mesmo durante todo o dia. À noite, o nevoeiro começa a retornar em parte do Leste gaúcho, antes de outra madrugada na sexta com restrição de visibilidade horizontal principalmente do Centro para o Leste gaúcho.



A quinta-feira começa fria na maioria das localidades gaúchas com as menores mínimas na Campanha e Aparados da Serra, onde alguns municípios podem ter menos de 5ºC com formação de geada. Em algumas localidades dos Aparados, as mínimas ao amanhecer podem ficar ao redor de 0ºC ou até negativas em baixadas. Já a tarde desta quinta-feira será de marcas agradáveis, acima de 20ºC na maior parte do território gaúcho. No Leste do estado, em especial na costa e região das lagoas, nuvens baixas e nevoeiro devem impedir maior aquecimento com máximas em diversos pontos abaixo de 20°C.